Kriens-Luzern weiht neue Halle mit Sieg ein

Erstmals in dieser Saison kann Kriens-Luzern zu Hause spielen. Und weiht seine neue Spielstätte erfolgreich ein.

1/2 Die Spieler von Kriens-Luzern jubeln. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach fünf Auswärtsspielen zum Start in die NLA-Saison können die Handballer von Kriens-Luzern am Samstagabend endlich ihr Heimdebüt geben. Sie weihen die neue Pilatus-Arena mit einem hart erkämpften 38:36-Erfolg gegen Suhr Aarau ein.

Noch zur Halbzeit führt der Tabellenvorletzte aus dem Aargau 23:21. Dann aber gelingt den Zentralschweizern die Wende. Hauptverantwortlich sind Jerome Müller und Marin Sipic mit zehn respektive neun Treffern. Dazu gelingen Goalie Kevin Bonnefoi zwölf Paraden.