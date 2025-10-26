DE
Gelungenes Heimdebüt
Kriens-Luzern weiht neue Halle mit Sieg ein

Erstmals in dieser Saison kann Kriens-Luzern zu Hause spielen. Und weiht seine neue Spielstätte erfolgreich ein.
Publiziert: 09:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Die Spieler von Kriens-Luzern jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDA

Nach fünf Auswärtsspielen zum Start in die NLA-Saison können die Handballer von Kriens-Luzern am Samstagabend endlich ihr Heimdebüt geben. Sie weihen die neue Pilatus-Arena mit einem hart erkämpften 38:36-Erfolg gegen Suhr Aarau ein.

Noch zur Halbzeit führt der Tabellenvorletzte aus dem Aargau 23:21. Dann aber gelingt den Zentralschweizern die Wende. Hauptverantwortlich sind Jerome Müller und Marin Sipic mit zehn respektive neun Treffern. Dazu gelingen Goalie Kevin Bonnefoi zwölf Paraden.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
