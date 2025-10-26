Kriens-Luzern weiht neue Halle mit Sieg ein

Nach fünf Auswärtsspielen zum Start in die NLA-Saison können die Handballer von Kriens-Luzern am Samstagabend endlich ihr Heimdebüt geben. Sie weihen die neue Pilatus-Arena mit einem hart erkämpften 38:36-Erfolg gegen Suhr Aarau ein.
Noch zur Halbzeit führt der Tabellenvorletzte aus dem Aargau 23:21. Dann aber gelingt den Zentralschweizern die Wende. Hauptverantwortlich sind Jerome Müller und Marin Sipic mit zehn respektive neun Treffern. Dazu gelingen Goalie Kevin Bonnefoi zwölf Paraden.
