Kaum einem Handballer ist das Toreschiessen in der Schweiz je so leicht gefallen wie Luca Sigrist. Schenkt der erst 20-Jährige dem HC Kriens-Luzern vor dem Wechsel nach Deutschland noch den Meistertitel?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Sigrist brilliert trotz Rekrutenschule mit Top-Leistungen in den Handball-Playoffs

Fehlerhafte Mail-Adresse verhinderte Anmeldung zur Spitzensport-RS in Magglingen

Sigrist führt mit 8 Treffern pro Spiel die Liga-Statistik an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Müller Redaktor Sport

Der heisseste Spieler in den Schweizer Handball-Playoffs ist einer, der eigentlich keine Zeit dafür hat: Luca Sigrist vom HC Kriens-Luzern befindet sich in den letzten Wochen der Rekrutenschule. Trotzdem hat der Spielmacher in der Viertelfinal-Serie gegen Basel mit einmal 15 sowie zweimal 13 Toren bei herausragenden Trefferquoten drei Gala-Spiele abgeliefert.

Mail-Panne beim Handball-Verband

Die RS absolviert Sigrist in Emmen – allerdings eher notgedrungen. Die Anmeldung für die geplante Spitzensport-RS in Magglingen verpasste er, weil beim Handball-Verband eine falsche Mail-Adresse hinterlegt war. Der anfängliche Ärger ist inzwischen verflogen. «Wir haben hier in Emmen eine gute Lösung gefunden, die mir die Trainings und Spiele ermöglicht», sagt Sigrist.

Seine Skorer-Qualitäten hat der 20-Jährige, der mit acht Treffern pro Partie schon während der Quali die Liga angeführt hat, jedenfalls nicht verloren. «Ich war in meiner Karriere nie Profi. Deshalb ist die RS keine grosse Umstellung.»

Ist Sigrist in dieser Form schon zu gut für die Schweizer Liga? «Er ist aktuell so dominant, dass der Wechsel in die Bundesliga im Sommer sicher zum richtigen Zeitpunkt kommt», sagt Nati-Trainer Andy Schmid über seinen Schützling. Der Schritt zum ambitionierten Bundesligisten Melsungen steht schon länger fest. An Sigrist waren so viele Klubs interessiert, dass er die berühmte Qual der Wahl hatte: «Ich habe mich viel mit meinem Berater (Ex-Nati-Handballer Alen Milosevic, Amn.d.Red.) und meinen Eltern ausgetauscht. Am Ende hat für mich das Paket bei Melsungen am besten gepasst.»

Schmid sieht Luft nach oben

Nati-Trainer Schmid ist überzeugt, dass Sigrist sich auch in Deutschland durchsetzen wird. «Sein grösstes Plus ist seine Unbekümmertheit», sagt er. Schwächen sieht Schmid, wenns darum geht, das Spiel zu organisieren. «Aber das ist für einen Spieler in seinem Alter normal.»

Obwohl Sigrist schon als Kind von der Bundesliga geträumt hat, steht sie gedanklich gerade hinten an. «Die Playoffs sind sehr präsent. Es wäre ein Märchen, wenn ich mich mit dem Meistertitel verabschieden könnte. Ich finde, als Leistungssportler sollte man sich auch so hohe Ziele setzen», sagt Sigrist, der bisher zweimal den Cup geholt hat.

Ab Sonntag trifft er mit Kriens auf Pfadi Winterthur. In der anderen Halbfinal-Serie kommts zur Revanche des letztjährigen Finals zwischen Bern und Meister Schaffhausen.