Impressum
Sport
Handball
QHL: Highlights der Partie GC Amicitia – HSC Suhr Aarau 34:25
GC Amicitia – Suhr Aarau 34:25
Zürcher entscheiden Krisen-Duell für sich
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – HSC Suhr Aarau (34:25).
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 10. Dezember
2:31
Kriens – St. Gallen 29:24
Arbeitssieg für Innerschweizer gegen starke St. Galler
2:27
