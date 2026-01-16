Los gehts
Er war angeschlagen, doch jetzt ist klar: Färöer-Star lias Ellefsen á Skipagötu vom THW Kiel aus der Bundesliga spielt von Anfang an.
Die Nationalhymnen werden gespielt
Gleich gehts los in der Unity Arena in Oslo. Die Hymne der Färöer ertönt aus rund 6'500 Kehlen.
Ausgangslage
Die Schweiz geht als leichter Favorit ins Spiel. Im ersten Spiel der Gruppe setzte sich Gruppenfavorit Slowenien im 18-Uhr-Spiel knapp mit 41:40 gegen Montenegro durch. Andy Schmid erklärt vor dem Spiel gegenüber SRF: «Die Gruppe ist extrem ausgeglichen. Das erste Spiel ist daher sehr wichtig.»
In Oslo hat die Nati aber die Fans gegen sich. Die Färinger werden von tausenden Fans im Stadion unterstützt.
Aufstellung Färöer
Stammgoalie ist Pauli Jacobsen, Ersatz ist Guttesen Tördur.
Aufstellung Schweiz
Im Tor steht Nikolas Portner, Mathieu Seravalli ist sein Ersatz.
Spezielle EM für Andy Schmid
Für Trainer Andy Schmid (42) ist es eine spezielle Europameisterschaft. Es ist nicht nur seine erste als Nati-Trainer, sondern sie findet auch direkt in der Heimat seiner Frau Therese Olsen statt. Sie ist nur wenige Kilometer von Oslo, wo die Schweiz ihre Vorrunde absolviert, aufgewachsen. Frau und Kinder werden Schmid die ersten zwei Spiele vor Ort unterstützen. Neben der norwegischen Hauptstadt finden Spiele in Herning (Dän), Kristianstad (Sd) und Malmö (Sd) statt.
Willkommen im Ticker
Die Schweiz trifft zum Auftakt der Handball-EM auf die Färöer Inseln. Anwurf ist um 20.30 Uhr. Hier im Ticker bist du live mit dabei.
