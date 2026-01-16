DE
EM-Spiel der Schweiz gegen Färöer im Ticker
Glückt dem Team von Andy Schmid der Turnierauftakt?

Die Schweiz trifft zum Auftakt der EM in Oslo auf die Färöer Inseln. Gelingt dem Team von Trainer Andy Schmid ein erfolgreicher Start ins Turnier? Hier im Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 2 Minuten

Los gehts

Er war angeschlagen, doch jetzt ist klar: Färöer-Star lias Ellefsen á Skipagötu vom THW Kiel aus der Bundesliga spielt von Anfang an.

vor 7 Minuten

Die Nationalhymnen werden gespielt

Gleich gehts los in der Unity Arena in Oslo. Die Hymne der Färöer ertönt aus rund 6'500 Kehlen. 

vor 21 Minuten

Ausgangslage

Die Schweiz geht als leichter Favorit ins Spiel. Im ersten Spiel der Gruppe setzte sich Gruppenfavorit Slowenien im 18-Uhr-Spiel knapp mit 41:40 gegen Montenegro durch. Andy Schmid erklärt vor dem Spiel gegenüber SRF: «Die Gruppe ist extrem ausgeglichen. Das erste Spiel ist daher sehr wichtig.» 

In Oslo hat die Nati aber die Fans gegen sich. Die Färinger werden von tausenden Fans im Stadion unterstützt. 

vor 41 Minuten

Aufstellung Färöer

Stammgoalie ist Pauli Jacobsen, Ersatz ist Guttesen Tördur. 

vor 42 Minuten

Aufstellung Schweiz

Im Tor steht Nikolas Portner, Mathieu Seravalli ist sein Ersatz. 

vor 44 Minuten

Spezielle EM für Andy Schmid

Für Trainer Andy Schmid (42) ist es eine spezielle Europameisterschaft. Es ist nicht nur seine erste als Nati-Trainer, sondern sie findet auch direkt in der Heimat seiner Frau Therese Olsen statt. Sie ist nur wenige Kilometer von Oslo, wo die Schweiz ihre Vorrunde absolviert, aufgewachsen. Frau und Kinder werden Schmid die ersten zwei Spiele vor Ort unterstützen. Neben der norwegischen Hauptstadt finden Spiele in Herning (Dän), Kristianstad (Sd) und Malmö (Sd) statt. 

vor 50 Minuten

Willkommen im Ticker

Die Schweiz trifft zum Auftakt der Handball-EM auf die Färöer Inseln. Anwurf ist um 20.30 Uhr. Hier im Ticker bist du live mit dabei. 

