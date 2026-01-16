Ausgangslage

Die Schweiz geht als leichter Favorit ins Spiel. Im ersten Spiel der Gruppe setzte sich Gruppenfavorit Slowenien im 18-Uhr-Spiel knapp mit 41:40 gegen Montenegro durch. Andy Schmid erklärt vor dem Spiel gegenüber SRF: «Die Gruppe ist extrem ausgeglichen. Das erste Spiel ist daher sehr wichtig.»

In Oslo hat die Nati aber die Fans gegen sich. Die Färinger werden von tausenden Fans im Stadion unterstützt.