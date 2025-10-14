DE
Impressum
Home
Sport
Handball
European League: Highlights der Partie Elverum – Kriens (31:34)
Elverum – Kriens 31:34
Starke Krienser ringen norwegisches Spitzenteam nieder
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Elverum – Kriens-Luzern (31:34).
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Handball-Highlights der European League vom 14. Oktober
2:28
Präsentiert von
Kadetten – Ademar Leon 30:22
Traum-Kombi – Rikhardsson wird im Flug perfekt lanciert
2:29
Präsentiert von
Ostrow – BSV Bern 30:22
Trotz starker Phase nach der Pause – BSV verliert in Polen
2:27
Präsentiert von
Elverum – Kriens 31:34
Starke Krienser ringen norwegisches Spitzenteam nieder
