Elverum – Kriens 31:34
Starke Krienser ringen norwegisches Spitzenteam nieder

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Elverum – Kriens-Luzern (31:34).
Publiziert: vor 52 Minuten
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Handball-Highlights der European League vom 14. Oktober
