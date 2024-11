Einblicke vor Heim-EM So tickt Handball-Talent Mia Emmenegger

In diesem Jahr wechselte Mia Emmenegger nach Norwegen zu den Vipers Kristiansand. Nun steht für die 19-Jährige die Heim-EM in Basel an. Der EHF veröffentlicht nun eine Doku über das Handball-Talent und zeigt persönliche Einblicke ins Leben des Handball-Talents.