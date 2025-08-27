DE
Home
Sport
Handball
QHL: Highlights der Partie BSV Bern – Kadetten (27:31)
BSV Bern – Kadetten 27:31
Zwischenspurt vor Pause – Kadetten wieder zu stark für BSV
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Kadetten Schaffhausen (27:31).
Publiziert: 27.08.2025 um 23:00 Uhr
