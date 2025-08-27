DE
FR
Abonnieren

BSV Bern – Kadetten 27:31
Zwischenspurt vor Pause – Kadetten wieder zu stark für BSV

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – Kadetten Schaffhausen (27:31).
Publiziert: 27.08.2025 um 23:00 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen