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Schweizer Cup: Marco Odermatt führt Anstoss für Buochs aus
Grosse Ehre für Ski-Superstar
Odermatt darf Anstoss für Buochs gegen den FCL ausführen
Der bekannteste Buochser, Marco Odermatt, darf einen symbolischen Anstoss vor dem Cup-Lokalderby gegen den FC Luzern ausführen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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