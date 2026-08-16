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Grosse Ehre für Ski-Superstar
Odermatt darf Anstoss für Buochs gegen den FCL ausführen

Der bekannteste Buochser, Marco Odermatt, darf einen symbolischen Anstoss vor dem Cup-Lokalderby gegen den FC Luzern ausführen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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