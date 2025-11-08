Chiara Tamburlini zeigt in China einen weiteren starken Auftritt. Die Schweizer Golferin wird hinter der Chinsein Ruixin Liu Zweite.

Chiara Tamburlini zeigt in China eine starke Leistung und wird Zweite. Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Golferin Chiara Tamburlini wird am Aramco China Championship Zweite. Damit belegt sie auf der Ladies European Tour zum dritten Mal in diesem Jahr den zweiten Platz. Lediglich die Chinesin Ruixin Liu besser.

Die 25-jährige St. Gallerin verdankt ihr Resultat vor allem einer starken dritten Runde von 66 Schlägen, davon sieben unter Par. Dank dieses Resultats – ihrem elften Top-10 Platz in diesem Jahr – liegt Tamburlini in der Order of Merit momentan auf dem vierten Platz.