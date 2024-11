Jeffrey Guan gilt als aufstrebendes Talent im Golf-Zirkus. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Auf einen Blick Jeffrey Guan erblindet nach Golfunfall auf linkem Auge

Er bleibt kämpferisch und will seinen Profi-Traum nicht aufgeben

Er gilt als aufstrebendes Talent und debütierte schon auf der PGA-Tour Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der Australier Jeffrey Guan (20) galt als vielversprechendes Talent in der Golfwelt, nach einem gleichermassen tragischem wie verrückten Unfall ist er auf seinem linken Auge erblindet. Den Traum der Profi-Karriere will er deshalb aber nicht aufgeben.

Das Unglück nahm im September bei einem Pro-Am-Turnier (wo Profis der Tour und Amateure gemeinsam spielen) seinen Lauf – nur eine Woche nach Guans Debüt auf der PGA-Tour. Als er sich drehte, um einen Schläger in der Tasche zu versorgen, traf ihn ein fliegender Golfball am Auge. Die Folgen waren verheerend. Nach einer ersten Operation – er zog sich mehrere Brüche zu – verbrachte er zwei Wochen auf der Intensivstation, bevor er nach einem Transfer nach Sydney ein zweites Mal operiert wurde.

Nun hat Guan auf Instagram die Diagnose öffentlich gemacht, dass er auf seinem linken Auge mit grosser Wahrscheinlichkeit nie wieder sehen wird. Dabei gibt er Einblick, wie er den verrückten Unfall erlebte. «Sofort hörte ich ein Klingeln, Schmerzen stiegen zu Kopf, ich ging zu Boden und alle Stimmen um mich waren gedämpft. Das nächste, woran ich mich erinnere, war die Ambulanz.»

«In Zukunft jedes Hindernis überwinden»

Er habe in der letzten Woche nur wenige gute Nachrichten erhalten und sei auch in ein Loch gefallen. Mittlerweile kündigt er aber voller Kampfgeist an: «Ich werde zurückkommen.» Er habe schon als Kind «viel Ausdauer und Beharrlichkeit» gehabt. Er werde weiterhin hart arbeiten, um seinen Traum von der Profi-Karriere als Golfer zu verwirklichen – Sehkraft auf dem linken Auge hin oder her. «Diese vier Wochen haben mich mental stärker gemacht, und ich werde bereit sein, jedes Hindernis in der Zukunft zu überwinden.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vor seinem Unfall konnte Guan an der Procore Championship in Kalifornien sein Debüt auf der PGA-Tour feiern. Zudem unterschrieb er einen Vertrag mit derselben Management-Agentur, die auch renommierte Golf-Grössen wie die Major-Gewinner Jon Rahm (29) oder Phil Mickelson (54) vertritt. Jetzt beginnt für das Talent der beschwerliche Weg zurück. Wie Guan schreibt, gehen die Ärzte davon aus, dass er sich bis zu einem Jahr von seinen Verletzungen erholen muss.