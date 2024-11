Die Nummer, die im Hintergrund steht, gilt für die Frau im Vordergrund: Chiara Tamburlini hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. Foto: keystone-sda.ch 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Als erste Schweizerin gewinnt Chiara Tamburlini (24) die Jahreswertung einer grossen Golf-Tour. Sie blickt auf ein überragendes Jahr zurück: Als Rookie (Neuling) startete sie in die Tour und beendet die Saison nun als Nummer 1. Die Saison dauert zwar noch bis Ende November und endet in Andalusien, Chiara Tamburlini kann von den Konkurrentinnen indes nicht mehr eingeholt werden.

Chiara Tamburlini holte im April in Südafrika, im September in Frankreich und im Oktober in Taiwan drei Turniersiege. Innerhalb von neun Monaten verbesserte sie sich in der Weltrangliste vom 447. auf den 69. Platz.

Als Gewinnerin der Ladies European Tour kann Tamburlini die nächsten sechs Jahre garantiert an allen Tour-Turnieren starten. Als nächstes Ziel will Tamburlini aber versuchen, wie Albane Valenzuela und Morgane Métraux auf der US LPGA Tour Fuss zu fassen.

Das Bangen für Girrbach ist vorüber – durchatmen

Für eine positive Nachricht sorgte auch Joel Girrbach. Der 31-jährige Thurgauer verteidigte seine Tourkarte auf der DP World Tour, der ehemaligen europäischen PGA-Tour, mit Erfolg. Girrbach stieg sogar auf und besitzt für 2025 eine «Full Card».

Girrbach sammelte den Grossteil seiner Punkte in der ersten Jahreshälfte – mit fünf Ergebnissen in den Top 20 (zweimal Top 10) bis zum Sommer. In den letzten Wochen der Saison musste Girrbach um seine Tourkarte bangen: «Die letzten Wochen waren extrem schwierig und ich bin erschöpft. Jetzt bin ich überglücklich, dass ich meine Karte behalte. Die Saison 2025 beginnt Ende November in Australien. Aber ich habe mein Programm noch nicht festgelegt. Ich brauche erst einmal ein paar Wochen Ruhe.»