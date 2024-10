Chiara Tamburlini ist in dieser Saison in der Erfolgsspur unterwegs. Die Schweizer Golferin feiert in Taiwan ihren dritten Turniersieg.

Chiara Tamburlini eilt in dieser Saison von Erfolg zu Erfolg. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Chiara Tamburlini setzt ihre Traumsaison fort. Die St. Gallerin feiert in Taiwan ihren bereits dritten Turniersieg in diesem Jahr auf der Ladies European Tour.

Mit Runden von 66, 73, 68 und 69 Schlägen zeigte die 24-jährige Tamburlini auf dem Par-72-Kurs eine sehr solide, über weite Strecken starke Leistung. Sie lag vom ersten Tag an in Führung.

Auf der Schlussrunde wurde sie von der Österreicherin Emma Spitz zwischenzeitlich noch einmal bedrängt, nachdem sie die letzte Runde mit vier Schlägen Vorsprung in Angriff genommen hatte. Am Ende lag Tamburlini wieder vier Schläge und mehr vor der Konkurrenz. Damit führt sie weiterhin auch die Jahreswertung souverän an.

Mit dem neuesten Triumph, dem bereits sechsten Top-3-Ergebnis der Saison, hat Tamburlini ihre ausgezeichnete Form bestätigt. Zwei Wochen nach dem Erfolg bei den Ladies Open de France und knapp ein halbes Jahr nach ihrem Premierensieg bei den Ladies Open in Südafrika holte sie bereits den dritten Turniersieg in ihrer ersten vollständigen Saison auf der Ladies European Tour. Tamburlini hatte erst im Sommer vergangenen Jahres nach dem Studium an der University of Mississippi ins Profilager gewechselt.