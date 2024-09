Alle Jahre wieder: Die US-amerikanischen Golfer entscheiden den Presidents Cup für sich. Es ist schon der zehnte Sieg in Serie.

Seriensieger am Presidents Cup

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die nordamerikanischen Golfer gewinnen in Montreal den Presidents Cup gegen eine Weltauswahl mit 18,5:11,5 Punkten.

Der Presidents Cup ist das Pendant zum Ryder Cup. Im Ryder Cup treten alle zwei Jahre die amerikanischen Golfer gegen die Europaauswahl an. Der Ryder Cup gilt als einer der wichtigsten und traditionellsten Sport-Wettbewerbe der Welt und gelangt 2025 in New York das nächste Mal zur Austragung.

Der Presidents Cup hinkt in der Popularität dem Ryder Cup hinterher, weil der Gegner der USA, eine Weltauswahl ohne Europäer, das USA-Team selten zu fordern vermag. Die USA gewannen den Presidents Cup in Montreal zum zehnten Mal in Serie. Im Ryder Cup haben die Nordamerikaner 10 der letzten 14 Austragungen gegen Europa verloren.

Team USA bejubelt in Montreal den neuerlichen Gewinn des Presidents Cup. Foto: Frank Gunn