Golf-Star Scheffler greift nach drittem Major-Titel

Bei den PGA Championship in Augusta steht Scottie Scheffler unmittelbar vor dem Sieg. Vor der Schlussrunde liegt die Weltnummer eins mit drei Schlägen Vorsprung an der Spitze.

Masters in Augusta

Scottie Scheffler führt bei den PGA Championship vor der Schlussrunde mit drei Schlägen Vorsprung. Foto: ERIK S. LESSER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat bei der PGA Championship beste Chancen auf seinen dritten Triumph bei einem Major-Turnier. Der 28-jährige Amerikaner spielt am Samstag im Quail Hollow Club in Charlotte mit 65 Schlägen die beste Runde des Tages, womit er die Führung übernimmt. Scheffler hat 2022 und 2024 bereits das traditionsreiche Masters in Augusta gewonnen.

Vor der Schlussrunde liegt Scheffler mit 202 Schlägen deutlich vor dem zweitplatzierten Schweden Alex Noren (205). Der Weltranglistenerste zeigt gerade auf den schweren Schlusslöchern des anspruchsvollen Par-71-Platzes im US-Bundesstaat North Carolina seine ganze Klasse. Der Olympiasieger von Paris beendet die letzten fünf Löcher mit fünf Schlägen unter Par.

Der amtierende Masters-Champion Rory McIlroy spielt dagegen nicht mehr um den Turniersieg mit. Der Nordire liegt vor der Schlussrunde mit 215 Schlägen nur auf dem geteilten 49. Rang.