Major-Turnier in Wales Golferin Tamburlini verpasst Top-10-Klassierung knapp

Zwischenzeitlich liegt Chiara Tamburlini beim Turnier auf dem Royal Porthcawl Course in Wales an dritter Stelle. Am Ende reichts für die St. Gallerin zu Platz 13.

Publiziert: 21:20 Uhr | Aktualisiert: vor 30 Minuten