Der Nordire Rory McIlroy gewinnt am Montag das Stechen über drei Löcher an den Players Championships in Sawgrass, Florida. Das Stechen gegen den Amerikaner J.J. Spaun verlief undramatisch.

1/6 J.J. Spawn blieb in den drei Löchern des Stechens drei Schläge über Par. Foto: ERIK S. LESSER

Darum gehts Rory McIlroy gewinnt Players Championships nach Stechen gegen J.J. Spaun

Playoff auf Montag verschoben, McIlroy sichert Sieg am 17. Loch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Sonntag sicherte sich Rory McIlroy (35) den Platz im Stechen mit einem erfolgreichen Putt aus etwas mehr als einem Meter Distanz. J.J. Spaun (34) hätte sich mit einem Putt aus rund zehn Metern den Sieg sichern können, sein Ball schaffte es aber nicht ganz bis zum Loch.

Das Stechen, das nach einer vierstündigen Wartezeit auf den Montag verlegt wurde, verlief unspannend. McIlroy schaffte schon am 16. Loch dank eines weiten Abschlags ein Birdie. Am legendären 17. Loch in Sawgrass (USA) - mit dem Grün umrundet von Wasser auf einem See - traf McIlroy das Grün, derweil Spauns Ball im Wasser landete. Spaun verlor zwei weitere Schläge, womit das Playoff mehr als vorentschieden war.

Ein ordentliches Preisgeld

Rory McIlroy gewann die Players Championships zum zweiten Mal in seiner Karriere. Zum ersten Mal feierte der 35-jährige Nordire zwei Turniersiege vor dem Masters, dem ersten Major-Turnier der Saison. McIlroy gewann 4,5 Mio. Dollar der 25 Mio. Gesamtpreisgeld. Die Players Championships sind das bedeutendste Golfturnier unterhalb der Majors. An keinem anderen Turnier gibt es mehr Preisgeld zu gewinnen.