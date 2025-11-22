Schweizer Golfer wegen Verhaltenskodex-Verstoss gesperrt

Im Juni wurde Cédric Gugler bei einem Turnier disqualifiziert, weil er mehrmals den Ball an eine falsche Stelle des Grüns gelegt und von dort aus gespielt hatte. Nun hat ein Disziplinarkomitee den Schweizer Golfer zusätzlich bestraft.

Cédric Gugler über seine Sperre: «Ich akzeptiere den Entscheid und werde ihn als Motivation nutzen, in der Zukunft noch achtsamer zu sein.» Foto: Getty Images

Der Schweizer Golfer Cédric Gugler wird von der European Tour für die ersten zehn Turniere der zweithöchsten Golftour der Männer in der kommenden Saison gesperrt. Grund dafür ist ein «schwerwiegender Verstoss gegen den Verhaltenskodex der Tour».

Gugler hatte seinen Ball bei einem Turnier im Juni mehrmals an eine falsche Stelle des Grüns gelegt und von dort aus gespielt. Den Entscheid, ihn für zehn Turniere zu sperren, traf ein Disziplinarkomitee, nachdem der 25-Jährige bei besagtem Turnier disqualifiziert worden war.

«Mein Fehler war, dass ich, bei der ersten Anhörung am Abend des Turniers zugegeben habe, den Ball möglicherweise aus einfacher Unachtsamkeit nicht an der exakt gleichen Stelle wieder abgelegt zu haben», äussert sich Gugler nach seiner Sperre in den sozialen Netzwerken.

Es sei nie seine Absicht gewesen, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und er bedaure den Vorfall zutiefst. «Ich akzeptiere den Entscheid und werde ihn als Motivation nutzen, in der Zukunft noch achtsamer zu sein», so Gugler abschliessend.