Die Organisatoren des Omega European Masters vermelden zwei weitere namhafte Teilnehmer. Der Schwede Alexander Noren und der Amerikaner Wyndham Clark werden in Crans-Montana dabei sein.

1/2 Der zweifache Turniersieger Alexander Noren ist in diesem Jahr in Crans-Montana auch wieder dabei Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noren ist auf dem Walliser Hochplateau bestens bekannt. Er hat das Turnier vor 16 und vor neun Jahren gewonnen. Der Nordländer blickt allerdings auf eine schwierige Zeit zurück. Ein Sehnen-Teilriss hat ihn während sieben Monaten von den Wettkampf-Plätzen ferngehalten. Seit seiner Rückkehr im Mai zeigt sich Noren aber wieder in bester Verfassung; bei seinen letzten zwei Turnieren hat er sich in den ersten zehn klassiert. In Crans-Montana ist er letztmals vor acht Jahren angetreten.

Clark betritt in Crans-Montana Neuland. Für die grössten Schlagzeilen hat der dreifache PGA-Tour-Sieger vor zwei Jahren mit dem Gewinn des US Open gesorgt.