Chiara Tamburlini ist neu die beste Schweizer Golferin in der Weltrangliste der Frauen. Dies erreicht die St. Gallerin dank einer sechsstelligen Summe aus einem Saudi-Turnier.

Chiara Tamburlini löst Albane Valenzuela als bestklassierte Schweizerin in der Weltrangliste ab Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Seit fünf Jahren ist Albane Valenzuela die bestklassierte Schweizerin in der Weltrangliste. Dank den jüngsten Erfolgen übernimmt nun aber Chiara Tamburlini hauchdünn den Spitzenplatz als Nummer 63 der Welt.

Beim Fünf-Millionen-Dollar-Turnier in Saudi-Arabien erspielt sich die Ostschweizerin als Achte mit knapp 100'000 Dollar ihr bisher zweithöchstes Preisgeld als Profi. Das hilft Tamburlini auch in der Weltrangliste. Vor einem Jahr lag sie noch auf Platz 355.

Unter anderem dank ihrer drei Siege auf der Ladies European Tour kletterte sie in kurzer Zeit unter die besten 70 der Welt und liegt damit praktisch gleichauf mit der Genferin Albane Valenzuela, die auf der deutlich lukrativeren LPGA Tour spielt. Beim hochdotierten Event in Saudi-Arabien muss sich Valenzuela mit Rang 33 begnügen und fällt deshalb in der Weltrangliste eine Position hinter Tamburlini.

Das kann sich allerdings schnell wieder ändern. Valenzuela bestreitet ab Donnerstag die LPGA Thailand, während Tamburlini erst Anfang März in Australien wieder auf der Ladies European Tour antritt.