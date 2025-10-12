Joel Girrbach wird am Spanish Open Dritter. Es ist der bisher grösste Erfolg in der Karriere des Thurgauer Golfers.

Foto: KEYSTONE/EPA/Sergio Perez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schöner Erfolg für Joel Girrbach: Der Schweizer Golfer glänzt am Spanish Open in Madrid mit einem dritten Platz und sichert sich erneut die Tourkarte für die DP World Tour, die höchste Spielklasse Europas.

Girrbach führt das Klassement nach der Hälfte der Schlussrunde noch an. Am Ende fehlt ihm nur ein Schlag, um mit dem späteren englischen Gewinner Marco Penge und dessen Landsmann Daniel Brown in einem Stechen um den Sieg zu spielen. Ein Schweizer Sieg gelang auf der DP World Tour (früher European Tour) bislang einzig André Bossert 1995 in Cannes. Auch der dritte Platz ist Girrbachs bis dato wertvollstes Ergebnis der Karriere.

Nun bietet sich Girrbach die Chance, sich für die Playoffs der besten 70 Spieler der Saison zu qualifizieren. Dank dem 3. Platz in Madrid macht der 32-jährige Thurgauer in der Rangliste einen Sprung von Position 109 auf 60. Zwei Turniere in Asien (Neu-Delhi und Cheonan) stehen vor den Playoffs noch aus. Danach sind die Top 50 des Jahresranking für die DP World Tour Championships qualifiziert, das Saisonfinale der Besten.