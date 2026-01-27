Aston Villa holt zwei Neue: Tammy Abraham kommt von Besiktas Istanbul, Douglas Luiz, der bereits bis 2024 bei de Villans gespielt hat, kommt von Juventus Turin.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Besiktas hat für Tammy Abraham (28) rund 12 Millionen Franken an die AS Roma überwiesen – gezwungenermassen. Die Türken, die den Ex-Chelsea-Stürmer ein halbes Jahr ausgeliehen haben, hatten schon im Vorfeld eine Kaufpflicht mit den Römern verabredet, welche nun ausgelöst wurde.

Trotzdem wird der drittteuerste Zugang der Vereinsgeschichte kein weiteres Spiel für Besiktas absolvieren. Der türkische Meister von 2021 ist sich bereits mit Aston Villa über einen weiterführeden Transfer einig. Der Dritte der Premier League soll rund 20 Millionen Franken plus Boni für Abraham bezahlen, was ihn sogleich zum zweitteuersten Abgang der Geschichte des Istanbuler Klubs macht. Viereinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Chelsea zur AS Roma kehrt der ehemalige englische Nationalstürmer in sein Heimatland zurück.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano und dem Portal The Athletic ist auch Yasin Özcan (19), der aktuell von Villa zu Anderlecht nach Belgien ausgeliehen ist, Teil des Deals. Der junge Innenverteidiger wechselt im Gegenzug zurück in seine Geburtsstadt.

Auch Lehmann-Ex geht zu Aston Villa

Neben Abraham vollzieht Aston Villa mit Douglas Luiz (27) einen weiteren Transfer. Der brasilianische Mittelfeldspieler verliess Aston Villa im Sommer 2024 in Richtung Juventus Turin, wo er mit seiner damaligen Freundin Alisha Lehmann (27) im selben Klub spielte. Nach einer halbjährigen Leihe zu Nottingham Forest zieht es ihn nun – ebenfalls leihweise – zurück zu Villa nach Birmingham, wie Fabrizio Romano am Dienstagnachmittag berichtet.

