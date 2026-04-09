Nati-Star Géraldine Reuteler steht vor einem Wechsel zu Arsenal. Die Schweizerin soll ihren auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern und im Sommer ablösefrei zu den Gunners stossen.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nati-Star Géraldine Reuteler (26) soll laut dem britischen Sportjournalisten Tim Stillman vor einem Wechsel zum FC Arsenal stehen. Die Schweizerin wird ihren auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt demnach nicht verlängern und somit nach Ablauf der laufenden Spielzeit ablösefrei zu den Gunners stossen.

Der Wechsel zum amtierenden Champions-League-Sieger würde für Reuteler den nächsten grossen Sprung in ihrer Karriere darstellen. Auch in der aktuellen Spielzeit stehen die Londonerinnen im Halbfinal der Königsklasse.

Erst Ende März wurde Reuteler bei den Sports Awards als MVP – als wertvollste Schweizer Mannschaftssportlerin des Jahres 2025 – ausgezeichnet. Wenn alles nach Plan läuft, wird die 87-fache Nationalspielerin ihre Klasse ab dem kommenden Sommer in England unter Beweis stellen können.

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