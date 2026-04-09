DE
FR
Abonnieren

Zum amtierenden CL-Sieger
Nati-Star Reuteler vor Wechsel auf die Insel

Nati-Star Géraldine Reuteler steht vor einem Wechsel zu Arsenal. Die Schweizerin soll ihren auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern und im Sommer ablösefrei zu den Gunners stossen.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/2
Nati-Star Géraldine Reuteler steht vor einem Wechsel zu Arsenal.
Foto: keystone-sda.ch
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Nati-Star Géraldine Reuteler (26) soll laut dem britischen Sportjournalisten Tim Stillman vor einem Wechsel zum FC Arsenal stehen. Die Schweizerin wird ihren auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt demnach nicht verlängern und somit nach Ablauf der laufenden Spielzeit ablösefrei zu den Gunners stossen.

Der Wechsel zum amtierenden Champions-League-Sieger würde für Reuteler den nächsten grossen Sprung in ihrer Karriere darstellen. Auch in der aktuellen Spielzeit stehen die Londonerinnen im Halbfinal der Königsklasse.

Erst Ende März wurde Reuteler bei den Sports Awards als MVP – als wertvollste Schweizer Mannschaftssportlerin des Jahres 2025 – ausgezeichnet. Wenn alles nach Plan läuft, wird die 87-fache Nationalspielerin ihre Klasse ab dem kommenden Sommer in England unter Beweis stellen können.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers