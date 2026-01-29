Bei seinem Jugendklub Luzern hat sich Iwan Hegglin nie durchsetzen können – zuletzt stand er für die U21 im Einsatz. Nun erfolgt der Wechsel in die Promotion League.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Ich sehe in ihm immer etwas. Aber es kommt nie so richtig zum Vorschein», sagte Luzern-Trainer Mario Frick im Oktober über seinen Mittelfeldspieler Iwan Hegglin. Zu diesem Zeitpunkt trainierte der 23-Jährige in der U21 des FCL, sein einziger Einsatz in der Super League war schon länger her: Im April 2024 ist er beim 2:4 im Berner Wankdorf nach 72 Minuten eingewechselt worden. In der letzten Saison spielte er leihweise bei Challenge-Ligist Schaffhausen.

An Fricks Feststellung hat sich seither nichts geändert, weshalb Hegglin nun einen Schlussstrich zieht: Er wechselt zum SC Cham in die drittklassige Promotion League. Sein Vertrag läuft bis im kommenden Sommer. Der Transfer ins Eizmoos ist eine Rückkehr: Hegglin stammt aus Cham und spielte bereits in frühen Juniorenzeiten für die Zuger, ehe er in die Jugendabteilung des FCL wechselte.

