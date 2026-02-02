DE
FR
Abonnieren

Zaragoza erneut verliehen
Bayern gibt Eigengewächs an Ligakonkurrenten ab

Am letzten Tag des Transferfensters bringt der FC Bayern noch zwei Spieler bei anderen Vereinen unter: Felipe Chaves wechselt innheralb der Bundesliga, Bryan Zaragoza zieht es nach Italien.
Publiziert: vor 55 Minuten
Kommentieren
1/2
Auch an Osasuna war Bayern-Spieler Zaragoza schon ausgeliehen. Nun folgt ein nächstes Engagement in Rom.
Foto: Getty Images

Zwei Bundesliga-Kurzeinsätze hat Felipe Chavez in dieser Saison für die Bayern bestritten, ansonsten spielte er für die zweite Mannschaft der Münchner in der viertklassigen Regionalliga. Nun soll der Mittelfeldspieler aus dem Bayern-Nachwuchs weiter Erfahrungen auf höchster Stufe sammeln: Wie der FC Köln schreibt, leiht er den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus. Die Kölner besitzen zudem eine Kaufoption für den peruanischen Junioren-Nationalspieler.

Auch die AS Roma kann in der Rückrunde auf Verstärkung aus München zählen: Sie nimmt den Spanier Bryan Zaragoza leihweise unter Vertrag – ebenfalls mit einer Kaufoption. Der 24-Jährige aus Malaga gehört seit 2024 den Bayern, hat in der Bundesliga aber erst sieben Spiele bestritten. Stattdessen ist er mehrmals in sein Heimatland ausgeliehen worden, zuletzt an Celta Vigo. Nun setzt er seine Karriere also in der Ewigen Stadt fort.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
AS Rom
AS Rom
1. FC Köln
1. FC Köln
FC Bayern München
FC Bayern München
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AS Rom
        AS Rom
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers