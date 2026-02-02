Am letzten Tag des Transferfensters bringt der FC Bayern noch zwei Spieler bei anderen Vereinen unter: Felipe Chaves wechselt innheralb der Bundesliga, Bryan Zaragoza zieht es nach Italien.

Zwei Bundesliga-Kurzeinsätze hat Felipe Chavez in dieser Saison für die Bayern bestritten, ansonsten spielte er für die zweite Mannschaft der Münchner in der viertklassigen Regionalliga. Nun soll der Mittelfeldspieler aus dem Bayern-Nachwuchs weiter Erfahrungen auf höchster Stufe sammeln: Wie der FC Köln schreibt, leiht er den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus. Die Kölner besitzen zudem eine Kaufoption für den peruanischen Junioren-Nationalspieler.

Auch die AS Roma kann in der Rückrunde auf Verstärkung aus München zählen: Sie nimmt den Spanier Bryan Zaragoza leihweise unter Vertrag – ebenfalls mit einer Kaufoption. Der 24-Jährige aus Malaga gehört seit 2024 den Bayern, hat in der Bundesliga aber erst sieben Spiele bestritten. Stattdessen ist er mehrmals in sein Heimatland ausgeliehen worden, zuletzt an Celta Vigo. Nun setzt er seine Karriere also in der Ewigen Stadt fort.

