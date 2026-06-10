Zwei Tage vor WM-Eröffnung Starke Regenfälle sorgen für Überflutung im Aztekenstadion

Starke Regenfälle bedrohen das Eröffnungsspiel der WM in Mexiko-Stadt. Am Dienstag stehen Teile des Aztekenstadions, wo am Donnerstag die WM mit dem Spiel des Co-Gastgebers gegen Südafrika eröffnet werden soll, unter Wasser.