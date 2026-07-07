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Yakin über fehlende Spieler
«Ärger ist natürlich gross genug»

Murat Yakin spricht vor dem Spiel gegen Kolumbien über die Spieler, die das Abschlusstraining abbrechen mussten.
Publiziert: 08:10 Uhr
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