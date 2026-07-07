DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
WM 2026
WM 2026: Yakin spricht über Abbruch beim Abschlusstraining
Yakin über fehlende Spieler
«Ärger ist natürlich gross genug»
Murat Yakin spricht vor dem Spiel gegen Kolumbien über die Spieler, die das Abschlusstraining abbrechen mussten.
Publiziert: 08:10 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zum WM-Auftritt der Nati
1:19
Blick-Fussballchef ordnet ein
«Eine kleine Drohung an Kolumbien oder Ghana»
1:19
So feiert die Schweiz
Mega-Party frühmorgens nach Achtelfinal-Einzug
1:23
Fanmarsch vor dem Spiel
Schweizer Anhänger trotzen dem Regen in Vancouver
1:04
Aufstehen für die Nati?
«Will es nicht verpassen, aber um 5 Uhr ...»
1:47
Petkovic sorgt für Lacher
«Sicher drückt die Familie in der Schweiz mir die Daumen!»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen