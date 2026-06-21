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WM 2026
WM 2026: Kanadas Bair im WM-Quiz vor dem Schweiz-Spiel
«Waren sie Weltmeister?»
Kanadas Stürmer Theo Bair testet sein WM-Wissen
Vor dem WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz tritt Kanadas Stürmer Theo Bair zum WM-Quiz an. Was weiss er, was erstaunt ihn – und wo liegt er daneben?
Publiziert: 17:54 Uhr
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Alain Kunz
Reporter Fussball
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