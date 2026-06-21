DE
FR
Abonnieren

«Waren sie Weltmeister?»
Kanadas Stürmer Theo Bair testet sein WM-Wissen

Vor dem WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz tritt Kanadas Stürmer Theo Bair zum WM-Quiz an. Was weiss er, was erstaunt ihn – und wo liegt er daneben?
Publiziert: 17:54 Uhr
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen