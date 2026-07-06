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WM 2026
Henderson-Schock überschattet Englands Viertelfinal-Einzug
Video zeigt Unfall
Hier stürzt Henderson über die Bande
Jordan Henderson hat sich beim Jubel über Englands Sieg im WM-Spiel gegen Mexiko offenbar am Arm verletzt.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
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