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WM 2026
WM 2026: Cody Gakpo trauert nach Tor um verstorbenen Sohn
Ungeborener Sohn verstorben
Cody Gakpo bricht nach Tor in Tränen aus
Cody Gakpo trauert kurz vor dem Sechzehntelfinal gegen Marokko um seinen Sohn. Gegen die Marokkaner trifft er zum 1:0 und bricht danach in Tränen aus.
Publiziert: vor 50 Minuten
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