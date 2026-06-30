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Ungeborener Sohn verstorben
Cody Gakpo bricht nach Tor in Tränen aus

Cody Gakpo trauert kurz vor dem Sechzehntelfinal gegen Marokko um seinen Sohn. Gegen die Marokkaner trifft er zum 1:0 und bricht danach in Tränen aus.
Publiziert: vor 50 Minuten
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