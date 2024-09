Muss Seleção um WM zittern? Mit diesem Traumtor versenkt Paraguay Brasilien

WM-Dauergast Brasilien tut sich in der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 weiterhin schwer. In Paraguay verlieren die Brasilianer bereits zum vierten Mal im achten Spiel. Das einzige Tor des Abends schiesst Inter Miamis Diego Gomez per Traumschuss.