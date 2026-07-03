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Riesiger Jubel
So erlebten die Nati-Fans das 2:0 von Ndoye

Die Schweizer Nati spielt gegen Algerien. Trotz der frühen Morgenstunden feiern die Nati-Fans das Tor von Ndoye zum 2:0 ausgelassen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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