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WM 2026
WM: Public Viewings feiern das Tor von Ndoye
Riesiger Jubel
So erlebten die Nati-Fans das 2:0 von Ndoye
Die Schweizer Nati spielt gegen Algerien. Trotz der frühen Morgenstunden feiern die Nati-Fans das Tor von Ndoye zum 2:0 ausgelassen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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