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Reporter applaudieren ihm
Scaloni bricht Pressekonferenz unter Tränen ab

Lionel Scaloni muss nach dem verlorenen WM-Final an die offizielle Pressekonferenz. Das dies dem argentinischen Trainer schwer fällt, merkt man schnell.
Publiziert: 07:10 Uhr
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