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WM 2026
WM 2026: Jubel in Tijuana nach Mexikos 2:0-Auftaktsieg
Party pur in Tijuana
So feiern die mexikanischen Fans den WM-Auftaktsieg
Mexiko startet mit einem 2:0-Sieg gegen Südafrika in die Heim-WM. In Tijuana feiern Tausende Fans auf den Strassen und in Bars.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Lucas Werder
Reporter Fussball
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