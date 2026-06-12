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Party pur in Tijuana
So feiern die mexikanischen Fans den WM-Auftaktsieg

Mexiko startet mit einem 2:0-Sieg gegen Südafrika in die Heim-WM. In Tijuana feiern Tausende Fans auf den Strassen und in Bars.
Publiziert: vor 24 Minuten
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