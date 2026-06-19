DE
FR
Abonnieren

Nichts für schwache Nerven
Kanadas Koné verletzt sich hier schwer

Beim Kantersieg der Kanadier gegen Katar verletzt sich Ismael Koné schwer. Das linke Bein scheint gebrochen zu sein.
Publiziert: vor 47 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen