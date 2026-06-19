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WM 2026
WM 2026: Kanada-Star Ismael Koné verletzt sich gegen Katar
Nichts für schwache Nerven
Kanadas Koné verletzt sich hier schwer
Beim Kantersieg der Kanadier gegen Katar verletzt sich Ismael Koné schwer. Das linke Bein scheint gebrochen zu sein.
Publiziert: vor 47 Minuten
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