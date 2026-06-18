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Nati-Star Ramona Bachmann
«Die Nati hat genug Qualität für einen Sieg»

Ramona Bachmann fiebert am Public Viewing mit der Schweizer Nati mit. Sie ist überzeugt, dass die Schweiz eine Reaktion auf den schwachen Auftritt gegen Katar geben wird.
Publiziert: 21:18 Uhr
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