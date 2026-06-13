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Nati-Fans in der WintiArena
«Alle sind so gut drauf»

Wenige Stunden vor dem Spiel gegen Katar versammeln sich erste Schweizer Fans in der WintiArena. Die Stimmung ist ausgelassen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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