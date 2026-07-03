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Nati-Fans früh aus den Federn
«Nach dem Spiel geh ich schlafen oder feiern»

Trotz des Anpfiffs um 5 Uhr sind schon viele Nati-Fans aus den Federn und in Public Viewings. Was nach dem Spiel passiert, hängt vom Resultat ab.
Publiziert: 05:10 Uhr
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