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WM 2026
WM: Umfrage bei den Schweiz-Fans vor dem Algerien-Spiel
Nati-Fans früh aus den Federn
«Nach dem Spiel geh ich schlafen oder feiern»
Trotz des Anpfiffs um 5 Uhr sind schon viele Nati-Fans aus den Federn und in Public Viewings. Was nach dem Spiel passiert, hängt vom Resultat ab.
Publiziert: 05:10 Uhr
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