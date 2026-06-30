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WM 2026: Nagelsmann spricht über Out und lässt Zukunft offen
Nagelsmann über WM-Out
«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
DFB-Trainer Julian Nagelsmann spricht nach dem WM-Out gegen Paraguay über den Penaltykrimi und lässt seine Zukunft als Bundestrainer offen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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