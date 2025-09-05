Schweinsteiger zerlegt DFB-Elf und kanzelt Real-Star ab

Nach der ersten Auswärts-Niederlage einer deutschen Mannschaft in der WM-Quali kommt natürlich Kritik auf – auch aus den eigenen Reihen.

Bastian Schweinsteiger (links) kritisiert live in der ARD die deutsche Leistung gegen die Slowakei.

Christian Müller

Fussball-Deutschland ist nach dem 0:2 in der Slowakei komplett bedient. «Für mich war das heute keine deutsche Nationalmannschaft», sagt ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41). «So musst du froh sein, wenn du dich für die WM qualifizierst. Wenn wir so spielen wie heute, weiss ich nicht, ob wir überhaupt dorthin kommen. Und wenn, kommen wir dort nicht weit», schlägt der Weltmeister von 2014 Alarm.

Vor dem Spiel sagte Schweinsteiger, Deutschland sei auf Stufe 50 von 100 auf dem Weg zum WM-Titel 2026. «So, wie wir gespielt haben, sind wir jetzt auf der ersten», meint er nach der Partie. Der ehemalige Mittelfeld-Star bemängelt insbesondere die Einstellung des Teams: «Ich habe von der Slowakei viel mehr Entschlossenheit gesehen. Die waren viel galliger, das Spiel zu gewinnen, die Zweikämpfe zu gewinnen. Die wollten das auch, wir wollten vielleicht so ein bisschen drumherum spielen und vorbeikommen. Das geht nicht! Das geht einfach nicht. Du brauchst Entschlossenheit, Gefahr. Das haben wir nicht gehabt.»

Rüdiger muss unten durch

Dann geht Schweinsteiger in die Einzelkritik über. Dort bekommt Antonio Rüdiger sein Fett weg – der Real-Verteidiger sieht bei beiden Gegentoren schlecht aus. «Das hat nichts mit Verteidigen zu tun», lautet Schweinsteigers Verdikt. Besonders alarmierend für den langjährigen Publikumsliebling: «Die Fans haben unsere Mannschaft ausgepfiffen. Das tut mir im Herzen weh.»

Ebenfalls in der ARD redet sich Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) in Rage: «Es sollte bei jedem angekommen sein, dass wir zur WM fahren und eine gute Rolle spielen wollen. Heute waren wir von allem meilenweit weg, von Gut und Böse.»

Sorgen bei Nagelsmann

Die fehlenden Emotionen und die mangelhafte Einstellung seiner Spieler geben Nagelsmann besonders zu denken. Er stellt deshalb sogar sein Kader infrage: «Vielleicht müssen wir dann einfach auf weniger Qualität setzen, sondern auf Spieler, die alles reinwerfen, denn das hätte heute zu einem besseren Ergebnis geführt, als wenn die besten Spieler spielen. Das ist amtlich.»

Der Grund für die deutsche Alarmstimmung ist klar: In der ultrakurzen WM-Quali mit nur vier Teams könnte der Ausrutscher von Bratislava im Kampf um Platz eins schon der eine zu viel gewesen sein. DFB-Captain Joshua Kimmich (30) bringts deshalb auf den Punkt: «Wenn wir so auftreten wie heute, wird es nichts mit der Qualifikation.»