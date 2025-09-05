DE
Strelec spielt mit Rüdiger Katz und Maus
1:09
Kommentator sprachlos:Strelec spielt mit Rüdiger Katz und Maus

Nach historischer Pleite
Schweinsteiger zerlegt DFB-Elf und kanzelt Real-Star ab

Nach der ersten Auswärts-Niederlage einer deutschen Mannschaft in der WM-Quali kommt natürlich Kritik auf – auch aus den eigenen Reihen.
Publiziert: 08:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Anhören
Bastian Schweinsteiger (links) kritisiert live in der ARD die deutsche Leistung gegen die Slowakei.
Christian MüllerRedaktor Sport

Fussball-Deutschland ist nach dem 0:2 in der Slowakei komplett bedient. «Für mich war das heute keine deutsche Nationalmannschaft», sagt ARD-Experte Bastian Schweinsteiger (41). «So musst du froh sein, wenn du dich für die WM qualifizierst. Wenn wir so spielen wie heute, weiss ich nicht, ob wir überhaupt dorthin kommen. Und wenn, kommen wir dort nicht weit», schlägt der Weltmeister von 2014 Alarm. 

Vor dem Spiel sagte Schweinsteiger, Deutschland sei auf Stufe 50 von 100 auf dem Weg zum WM-Titel 2026. «So, wie wir gespielt haben, sind wir jetzt auf der ersten», meint er nach der Partie. Der ehemalige Mittelfeld-Star bemängelt insbesondere die Einstellung des Teams: «Ich habe von der Slowakei viel mehr Entschlossenheit gesehen. Die waren viel galliger, das Spiel zu gewinnen, die Zweikämpfe zu gewinnen. Die wollten das auch, wir wollten vielleicht so ein bisschen drumherum spielen und vorbeikommen. Das geht nicht! Das geht einfach nicht. Du brauchst Entschlossenheit, Gefahr. Das haben wir nicht gehabt.»

Rüdiger muss unten durch

Dann geht Schweinsteiger in die Einzelkritik über. Dort bekommt Antonio Rüdiger sein Fett weg – der Real-Verteidiger sieht bei beiden Gegentoren schlecht aus. «Das hat nichts mit Verteidigen zu tun», lautet Schweinsteigers Verdikt. Besonders alarmierend für den langjährigen Publikumsliebling: «Die Fans haben unsere Mannschaft ausgepfiffen. Das tut mir im Herzen weh.»

Ebenfalls in der ARD redet sich Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) in Rage: «Es sollte bei jedem angekommen sein, dass wir zur WM fahren und eine gute Rolle spielen wollen. Heute waren wir von allem meilenweit weg, von Gut und Böse.»

Sorgen bei Nagelsmann

Die fehlenden Emotionen und die mangelhafte Einstellung seiner Spieler geben Nagelsmann besonders zu denken. Er stellt deshalb sogar sein Kader infrage: «Vielleicht müssen wir dann einfach auf weniger Qualität setzen, sondern auf Spieler, die alles reinwerfen, denn das hätte heute zu einem besseren Ergebnis geführt, als wenn die besten Spieler spielen. Das ist amtlich.»

Der Grund für die deutsche Alarmstimmung ist klar: In der ultrakurzen WM-Quali mit nur vier Teams könnte der Ausrutscher von Bratislava im Kampf um Platz eins schon der eine zu viel gewesen sein. DFB-Captain Joshua Kimmich (30) bringts deshalb auf den Punkt: «Wenn wir so auftreten wie heute, wird es nichts mit der Qualifikation.»

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
