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WM 2026
Nati-Fans in WintiArena feiern 1:0 gegen Katar
Nach 1:0 gegen Katar
Nati-Fans in der WintiArena flippen aus
Die Freude ist riesig nach dem 1:0 gegen Katar: Die Nati-Fans in der WintiArena feiern das Goal ausgiebig.
Publiziert: 22:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
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