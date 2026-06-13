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Nach 1:0 gegen Katar
Nati-Fans in der WintiArena flippen aus

Die Freude ist riesig nach dem 1:0 gegen Katar: Die Nati-Fans in der WintiArena feiern das Goal ausgiebig.
Publiziert: 22:39 Uhr
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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