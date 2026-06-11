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Kurz vor WM-Auftakt
Nati-Stars feiern in Club in San Diego

Spieler der Schweizer Nati sind kurz vor der WM in einem Club in San Diego beim Feiern gesichtet worden.
Publiziert: vor 42 Minuten
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