DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
WM 2026
WM 2026: Nati lässt es in Club in San Diego krachen
Kurz vor WM-Auftakt
Nati-Stars feiern in Club in San Diego
Spieler der Schweizer Nati sind kurz vor der WM in einem Club in San Diego beim Feiern gesichtet worden.
Publiziert: vor 42 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zum WM-Auftritt der Nati
1:35
«Wrangler» Bruce schätzt ein
Sind die Klapperschlangen eine Gefahr für unsere Nati?
0:45
«Musste mich zwingen»
Nati-Verteidiger Widmer zu Spaghetti zum Frühstück
1:05
«Stay cheesy» in San Diego
Hier gibt es echtes Schweizer Raclette für WM-Fans
1:08
Yakin zu Xhaka-Kritik
«Ich werde das mit ihm unter vier Augen besprechen»
2:10
Nati-Stimmen nach Testspiel
Ndoye ist die Ruhe selbst: «Wir müssen nicht besorgt sein»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen