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WM 2026
WM 2026: Tod von Vater von Kongo-Trainer an PK verkündet
Kongo-Trainer wirkt überrascht
Hier wird an der Pressekonferenz der Tod seines Vaters verkündet
Der Pressesprecher des Kongos verkündet an der Konferenz den Tod des Vaters des Trainers. Dieser schaut ihn ganz geschockt an.
Publiziert: vor 20 Minuten
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