DE
FR
Abonnieren

Kongo-Trainer wirkt überrascht
Hier wird an der Pressekonferenz der Tod seines Vaters verkündet

Der Pressesprecher des Kongos verkündet an der Konferenz den Tod des Vaters des Trainers. Dieser schaut ihn ganz geschockt an.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen