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WM 2026
WM 2026: Belgien feiert mit Trumps-Tanz nach 4:1 gegen USA
Kabinen-Video zeigt
Belgien feiert mit Trump-Tanz nach Sieg gegen USA
Die belgische Nationalmannschaft feiert ihren 4:1-Sieg gegen die USA bei der Fussball-WM mit Donald Trumps berühmtem «Y.M.C.A.»-Tanz.
Publiziert: vor 41 Minuten
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