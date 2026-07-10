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Kabinen-Video zeigt
Belgien feiert mit Trump-Tanz nach Sieg gegen USA

Die belgische Nationalmannschaft feiert ihren 4:1-Sieg gegen die USA bei der Fussball-WM mit Donald Trumps berühmtem «Y.M.C.A.»-Tanz.
Publiziert: vor 41 Minuten
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