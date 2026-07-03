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WM 2026
WM: Public Viewing auf dem Dornacherplatz in Solothurn
Grosse WM-Euphorie
Public Viewing in Solothurn um 5 Uhr rappelvoll
Die Anspielzeit um 5 Uhr lässt zu Wünschen übrig, doch die Schweizer Fans stehen früh auf, um die Nati anzufeuern. Das Public Viewing ist beim Anpfiff in Solothurn rappelvoll.
Publiziert: 05:28 Uhr
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