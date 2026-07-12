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Fall für den VAR?
Hier trifft Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera

Hier trifft der Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera: Fall für den VAR?
Publiziert: vor 41 Minuten
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