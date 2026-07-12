DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
WM 2026
WM: Hier trifft Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera
Fall für den VAR?
Hier trifft Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera
Hier trifft der Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera: Fall für den VAR?
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen