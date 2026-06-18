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Exotin bei Public Viewing
«Es kommt noch gut für die Nati!»

Sie ist die Exotin beim Public Viewing von Bosna Biel: Sophie Bodenmann ist die einzigste Anwesende im Nati-Trikot.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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