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WM 2026
WM 2026: «Es kommt noch gut für die Nati!»
Exotin bei Public Viewing
«Es kommt noch gut für die Nati!»
Sie ist die Exotin beim Public Viewing von Bosna Biel: Sophie Bodenmann ist die einzigste Anwesende im Nati-Trikot.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Devin Schürch
Reporter News
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