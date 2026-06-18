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Erstes persönliches WM-Tor
Manzambi erlöst die Nati mit Direktabnahme

Die Schweiz gewinnt gegen Bosnien. Das 1:0 erzielt Johan Manzambi mit einer schönen Direktabnahme.
Publiziert: 18.06.2026 um 23:16 Uhr
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Aktualisiert: 18.06.2026 um 23:17 Uhr
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