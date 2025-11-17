Voodoo-Vorwurf nach Nigerias verpasster WM-Qualifikation

Nigeria verpasst die WM 2026. Nach der Niederlage im Penaltyschiessen gegen DR Kongo findet Nigeria-Coach Éric Chelle interessante Begründungen für das Scheitern.

Nigeria mit Coach Éric Chelle verpasst die WM 2026. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die WM findet ohne Nigeria statt. Nach der verpassten Qualifikation hat Nigerias Nationaltrainer Éric Chelle dem gegnerischen Team aus der Demokratischen Republik Kongo Voodoo-Praktiken vorgeworfen.

«Während allen Elfmetern hat einer der Typen aus dem Kongo Voodoo gemacht. Jedes Mal. Deswegen war ich etwas nervös seinetwegen», sagte Chelle und ahmte in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video eine Geste mit seinem Arm nach, die er gesehen hatte.

Der grosse Favorit Nigeria hatte am Sonntagabend das afrikanische Playoff-Final auf dem Weg zur Weltmeisterschaft überraschend mit 3:4 im Penaltyschiessen gegen die Kongolesen verloren. Damit verpassten die Super Eagles um ihre Stars Victor Osimhen und Ademola Lookman frühzeitig die Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr.

DR Kongo qualifizierte sich hingegen für die interkontinentalen WM-Playoffs und darf weiter von einer Teilnahme träumen. Sion-Keeper Fayulu hat einen grossen Anteil daran, dass sein Land das WM-Ticket gelöst hat.