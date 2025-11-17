Der vom FC Sion nach Armenien ausgeliehene Torhüter Timothy Fayulu glänzt in der WM-Ausscheidung im Team der DR Kongo. Er pariert gegen Nigeria im Penaltyschiessen zwei Versuche.

Timothy Fayulu (r.) sichert der DR Kongo in der WM-Qualifikation das Weiterkommen. Foto: JALAL MORCHIDI

Darum gehts Timothy Fayulu glänzt für die DR Kongo im Penaltyschiessen

Fayulu parierte zwei Elfmeter und wurde erst spät eingewechselt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dank der Paraden von Fayulu, der erst fürs Penaltyschiessen eingewechselt worden ist, gewinnt die DR Kongo die Partie, in der es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 stand. Meschack Elia, der im September vergangenen Jahres von den Young Boys zum türkischen Erstligisten Alanyaspor wechselte, erzielt nach einer guten halben Stunde den Ausgleich für die Kongolesen.

Dank des Sieges hält sich die DR Kongo die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 52 Jahren offen. Um beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada dabei zu sein, muss die Mannschaft im März die interkontinentalen Playoffs in Mexiko überstehen.

Der in Genf geborene 26-jährige Fayulu war in den letzten zwei Meisterschaften die Nummer 1 beim FC Sion, verlor den Stammplatz in diesem Sommer aber an Neuzugang Anthony Racioppi. Anfang März wurde er deshalb bis zum Ende der Saison an den armenischen Klub FC Noah ausgeliehen.