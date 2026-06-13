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WM 2026
WM 2026: Security unterbricht Blick-Interview mit Nati-Fan
«Den haben wir abgefertigt»
Nati-Fan wird bei Blick-Interview von Security verhört
Während dem Blick-Interview wird Nati-Superfan Andi Fontanesi von der Security unterbrochen.
Publiziert: vor 32 Minuten
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